Остались без чая и кофе: в Кузбассе закрыли опасное кафе

СЕГОДНЯ 07:25 2019-11-28T07:25:25+03:00

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В одном из кафе города Полысаево начальство и работники игнорировали санитарные требования. После проверки, которая выявила это, кафе «Чай, кофе» было закрыто.

Специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека провели проверку в кафе «Чай, кофе» и оказалось, что здесь не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. Так, руки, посуду, овощи и фрукты мыли в одной мойке, а не в разных, как этого требуют правила. Санузел для посетителей и персонала был один, отходы собирали в картонные коробки, а отдельный холодильник для скоропортящихся продуктов и вовсе не был предусмотрен. Кроме того, работник пищеблока не только занимался приготовлением, но и проводил уборку помещений.

- Данные нарушения представляют собой непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, так как могут привести к вспышке заболеваемости острой кишечной инфекцией, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг питания сроком на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU