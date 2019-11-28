СЕГОДНЯ 07:31 2019-11-28T08:03:51+03:00

В Кузбассе поймали находящегося в розыске вора-рецидивиста. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии России по Кемеровской области.

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе нашли вора-рецидивиста, находящегося в розыске. Изначально его задержали за избиение своего знакомого.

Специалисты вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о яростной драке во дворе многоэтажного дома по улице Есенина в Прокопьевске. На месте бойцы охраны обнаружили неизвестного, который избивал молодого человека. Они потребовали мужчину остановиться, однако он проигнорировал просьбы, после чего агрессора задержали.

Выяснилось, что инициатор драки - ранее неоднократно судимый за кражи и грабеж 23-летний местный житель. Кроме того, он находился в оперативном розыске по подозрению в совершении кражи на территории Прокопьевска.

Оказалось, задержанный и 22-летний потерпевший совместно распивали спиртные напитки. На улице между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого задержанный избил своего приятеля.

- Разыскиваемого росгвардейцы передали сотрудникам полиции. Пострадавшего молодого человека бойцы доставили в медицинское учреждение с признаками перелома ребра, - сообщают в пресс-службе Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU