2019-11-28T08:03:51+03:00
Происшествия

В Кузбассе поймали находящегося в розыске вора-рецидивиста

Он избивал своего знакомого
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе поймали находящегося в розыске вора-рецидивиста. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии России по Кемеровской области.В Кузбассе поймали находящегося в розыске вора-рецидивиста. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии России по Кемеровской области.
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В Кузбассе нашли вора-рецидивиста, находящегося в розыске. Изначально его задержали за избиение своего знакомого.

Специалисты вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о яростной драке во дворе многоэтажного дома по улице Есенина в Прокопьевске. На месте бойцы охраны обнаружили неизвестного, который избивал молодого человека. Они потребовали мужчину остановиться, однако он проигнорировал просьбы, после чего агрессора задержали.

Выяснилось, что инициатор драки - ранее неоднократно судимый за кражи и грабеж 23-летний местный житель. Кроме того, он находился в оперативном розыске по подозрению в совершении кражи на территории Прокопьевска.

Оказалось, задержанный и 22-летний потерпевший совместно распивали спиртные напитки. На улице между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого задержанный избил своего приятеля.

- Разыскиваемого росгвардейцы передали сотрудникам полиции. Пострадавшего молодого человека бойцы доставили в медицинское учреждение с признаками перелома ребра, - сообщают в пресс-службе Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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