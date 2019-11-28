Кузбасские полицейские вернулись со службы на Северном Кавказе
После полугодичной командировки с Северного Кавказа в Кузбасс вернулся сводный полицейский отряд. Теперь их ждет отпуск и курс реабилитации.
Сводный отряд кузбасской полиции вернулся со службы на Северном Кавказе. В его состав входили оперуполномоченные уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, инспекторы ГИБДД, следователи, дознаватели, полицейские патрульно-постовой службы, а также сотрудники других подразделений. Своим коллегам в другом регионе они оказывали помощь в раскрытии преступлений и обеспечении порядка.
В день возвращения отряд встречали сослуживцы, друзья и близкие. Прибывших поприветствовал начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов. Он поблагодарил их за профессиональное несение службы и успешное выполнение поставленных задач.
- В ближайшее время полицейским предстоят отпуск и курс реабилитации, после которых они вновь приступят к выполнению служебных обязанностей, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU