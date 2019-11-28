СЕГОДНЯ 07:57 2019-11-28T08:09:01+03:00

Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель выехал на пути перед идущим составом

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В четверг, 28 ноября, в Кузбассе произошло столкновение легкового автомобиля с поездом. Водитель оказался на железнодорожных путях перед идущим грузовым составом.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, инцидент произошел в 5.45 по местному времени на 3496-м километре перегона Юрга-1 - Тутальская. Водитель автомобиля совершил несанкционированный выезд на пути.

- Машинист встречного грузового поезда, следовавшего по соседнему, второму, пути, заметив машину, применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, - рассказали в ведомстве. - В результате произошел сход тележки одного вагона в грузовом поезде № 1052.

Сейчас все обстоятельства, в том числе и причины произошедшего, устанавливаются.

Как добавили в ЗСЖД, из-за аварии на 37 минут задержан поезд № 91 Северобайкальск - Москва и на 21 минуту отстал от графика поезд № 99 Владивосток - Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU