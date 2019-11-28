В Кузбассе 12-летнюю девочку избавили от ненужной операции

СЕГОДНЯ 08:36 2019-11-28T08:36:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе благодаря современному обследованию врачи избавили 12-летнюю девочку от ненужной операции. Изначально у ребенка подозревали рак.

К медикам кемеровского онкодиспансера поступила 12-летняя жительница Прокопьевска. Во время обследования по месту жительства у нее обнаружили опухоль в желудке и направили в областной центр на эндоскопическую операцию

Однако во время проведения процедуры ФГДС специалисты засомневались, что у девочки действительно есть опухоль. Ребенку проведи дополнительное обследование при помощи аппарата эндосонографии, который совмещает визуальный осмотр с УЗИ-сканированием участка слизистой.

-Просканировав это опухолевидное новообразование, врачи выявили признаки аномалии развития поджелудочной железы, когда часть ее тканей находится внутри слизистой желудка, - рассказали в учреждении. - В результате уточнения диагноза пациентка была избавлена от ненужной операции.

ИСТОЧНИК KP.RU