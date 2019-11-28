2019-11-28T08:36:07+03:00
Общество

В Кузбассе 12-летнюю девочку избавили от ненужной операции

Изначально у ребенка заподозрили рак
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе 12-летнюю девочку избавили от ненужной операции. Фото: Онкологическая служба Кузбасса / InstagramВ Кузбассе 12-летнюю девочку избавили от ненужной операции. Фото: Онкологическая служба Кузбасса / Instagram
Изменить размер текста:

В Кузбассе благодаря современному обследованию врачи избавили 12-летнюю девочку от ненужной операции. Изначально у ребенка подозревали рак.

К медикам кемеровского онкодиспансера поступила 12-летняя жительница Прокопьевска. Во время обследования по месту жительства у нее обнаружили опухоль в желудке и направили в областной центр на эндоскопическую операцию

Однако во время проведения процедуры ФГДС специалисты засомневались, что у девочки действительно есть опухоль. Ребенку проведи дополнительное обследование при помощи аппарата эндосонографии, который совмещает визуальный осмотр с УЗИ-сканированием участка слизистой.

-Просканировав это опухолевидное новообразование, врачи выявили признаки аномалии развития поджелудочной железы, когда часть ее тканей находится внутри слизистой желудка, - рассказали в учреждении. - В результате уточнения диагноза пациентка была избавлена от ненужной операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новокузнецке автобус с шахтера протаранил столб
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Кузбассе
Кузбасские полицейские вернулись со службы на Северном Кавказе
В Кузбассе поймали находящегося в розыске вора-рецидивиста
Остались без чая и кофе: в Кузбассе закрыли опасное кафе
Кемеровская елка стала поводом для шуток Ивана Урганта
В Кемерове изменится расписание пригородных автобусов
Кузбассовцы жалуются на гуляющих возле домов медведей
В новокузнецком цирке сменился директор
Выдернувший из-под поезда грузовик кузбассовец получил награду
Женщину со шрамом на шее ищут в Кузбассе
Спецагент с чемоданом денег обобрал кемеровчанку
Школьница из Кузбасса ушла к другу и пропала
Инспектор ДПС попался на взятке в Кузбассе
В Кемерове установят 461 елку
Россельхозбанк представил коллекцию новогодних монет
Остались без хлеба: популярная группа отменила концерт в Кемерове
Кузбасские подростки больше не смогут купить энергетики
Террористы не пройдут: из-за учений в Кемерове ограничат движение
В Новокузнецке отменят льготы по земельному налогу
Приставы арестовали торговый центр за 47 миллионов рублей в Кузбассе
Новокузнечанам запретили ходить по мосту через реку
Ледовое чудо: в Кемерове запустят первый в этом году открытый каток
Кемеровские хирурги спасли пациента с редкой травмой позвоночника
В Кузбассе росгвардейцы спасли женщину от разъяренного экс-любовника
В Новокузнецке грабитель голыми руками разбил стекло в салоне связи
На строительство здания налоговой службы потребуется больше денег, чем планировалось
В Кузбассе назначили главу Краснобродского городского округа