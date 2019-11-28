2019-11-28T09:33:08+03:00
Происшествия

Полиция проводит проверку по факту столкновения автомобиля с поездом в Кузбассе

Водитель иномарки скрылся с места происшествия
Ирина АВТУШКО
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Полиция проводит проверку по факту столкновения автомобиля с поездом в Кузбассе. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиПолиция проводит проверку по факту столкновения автомобиля с поездом в Кузбассе. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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Сотрудники кузбасской полиции проводят проверку по факту столкновения автомобиля с грузовым поездом. Авария произошла 28 ноября.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть отдела полиции Юрги в 5.50. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная группа.

Предварительно было установлено, что в Юрге, на улице Ленина, водитель иномарки Hyundai Solaris съехал с дороги и оказался на железнодорожных путях. Здесь с иномаркой столкнулся грузовой поезд. Примечательно, что водитель иномарки не стал дожидаться оперативные службы, а скрылся с места происшествия.

- Полицейские установили личность автомобилиста. Им оказался 24-летний местный житель. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту данного ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Также стражи порядка возбудили административное дело за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. Скрывшемуся виновнику грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет или арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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