2019-11-28T10:04:47+03:00
Общество

Без работы не останутся: в Кузбассе самая низкая в Сибири конкуренция среди соискателей

В среднем на одну должность претендуют лишь четыре человека
Яна ПОПОВА
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Без работы не останутся: в Кузбассе самая низкая в Сибири конкуренция среди соискателейБез работы не останутся: в Кузбассе самая низкая в Сибири конкуренция среди соискателейФото: Олег УКЛАДОВ
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Кузбасс стал лидером среди регионов Сибири по самой низкой конкуренции среди соискателей. По статистике, на одну вакансию претендует всего четыре профессионала.

Статистики HeadHunter соотнесли вакансии и резюме в городах России, в которых проживает более 500 тысяч человек. После чего эксперты составили рейтинги с самой высокой и низкой конкуренцией среди соискателей.

Выяснилось, что в Кемерове и Новокузнецке самый высокий шанс трудоустройства среди других сибирских городов, ведь конкурс составляет не более четырех кандидатов на место. Вместе с тем средняя заработная плата, предложенная работодателями на портале, составляет 35 222 рубля в Кемерове и 34 570 рублей в Новокузнецке.

- Из крупных городов очень немного таких, где конкурс не более четырех кандидатов, из 37 их набралось всего 6. Два из них из Сибири - Кемерово и Новокузнецк. Если посмотреть на сибирские города, то самая острая ситуация среди соискателей в Омске, Новосибирске и Томске. В Иркутске, Красноярске и Барнауле конкуренция на конец года составляет пять кандидатов, - отметила руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук.

Отметим, наибольшая конкуренция среди соискателей в Москве, Краснодаре и Махачкале. Там на одну должность претендует более девяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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