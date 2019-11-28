2019-11-28T10:09:36+03:00
Общество

В Кемерове массажный салон незаконно торговал коньяком и водкой

При проверке полицейские изъяли 20 литров алкоголя
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове массажный салон незаконно торговали коньяком и водкой. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВ Кемерове массажный салон незаконно торговали коньяком и водкой. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кемерове в массажном салоне, помимо оказания основных услуг, организовали незаконную торговлю алкоголем. При проверке в заведении изъяли 20 литров спиртных напитков.

В отдел полиции неравнодушные горожане сообщили о том, что в одном из массажных салонов в Центральном районе торгуют алкоголем. После проверки информация подтвердилась. Как было установлено, спиртное продавалось незаконно, поскольку отсутствовала лицензия на право осуществления торговли. В общей сложности из оборота полицейские изъяли около 20 литров алкоголя. А в отношении владельца салона, который является жителем Новосибирска, был составлен административный протокол за незаконную розничную продажу спиртного посетителям.

Арбитражный суд Кемеровской области, который рассматривал материалы дела, назначил предпринимателю штраф в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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