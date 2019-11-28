В Кемерове массажный салон незаконно торговал коньяком и водкой
В Кемерове в массажном салоне, помимо оказания основных услуг, организовали незаконную торговлю алкоголем. При проверке в заведении изъяли 20 литров спиртных напитков.
В отдел полиции неравнодушные горожане сообщили о том, что в одном из массажных салонов в Центральном районе торгуют алкоголем. После проверки информация подтвердилась. Как было установлено, спиртное продавалось незаконно, поскольку отсутствовала лицензия на право осуществления торговли. В общей сложности из оборота полицейские изъяли около 20 литров алкоголя. А в отношении владельца салона, который является жителем Новосибирска, был составлен административный протокол за незаконную розничную продажу спиртного посетителям.
Арбитражный суд Кемеровской области, который рассматривал материалы дела, назначил предпринимателю штраф в размере 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU