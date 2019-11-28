2019-11-28T10:50:24+03:00
Происшествия

Крупный срок за крупный груз: кузбассовец перевозил наркотики электричкой

Теперь он может лишиться свободы на десять лет
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Крупный срок за крупный груз: кузбассовец перевозил наркотики электричкой. ЛУ МВД по Кемеровской области.Крупный срок за крупный груз: кузбассовец перевозил наркотики электричкой. ЛУ МВД по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

Кузбассовец перевозил в пригородном поезде крупную партию наркотиков. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Пассажир с интересным грузом сам привлек к себе внимание полицейских. Сотрудники ведомства сразу заметили, что мужчина ведет себя странно и явно находится в состоянии опьянения.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что в его крови присутствуют следы наркотических веществ. Кроме того, при личном досмотре у мужчины нашли 16 полиэтиленовых свертков с веществом белого цвета. Во время экспертизы выяснилось - это наркотическое средство синтетического происхождения, больше известное под названием «соль». Общая масса найденного составила 7,8 грамма.

Заметим, мужчина уже многократно привлекался к уголовной ответственности, а в последний раз отбывал наказание в местах лишения свободы за грабеж.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 228 «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы, - отмечают в ЛУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове готовят проект парковой зоны на реке Искитимка
Снижают «по-черному»: обвал ставок по потребительским кредитам
Житель Междуреченска получил ножом в живот за просьбу не шуметь
В Кузбассе 14-летний подросток вымогал у приятеля деньги и угрожал избить
В Кемерове массажный салон незаконно торговал коньяком и водкой
Без работы не останутся: в Кузбассе самая низкая в Сибири конкуренция среди соискателей
Полиция проводит проверку по факту столкновения автомобиля с поездом в Кузбассе
В Новокузнецке автобус с шахтерами протаранил столб
В Кузбассе 12-летнюю девочку избавили от ненужной операции
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Кузбассе
Кузбасские полицейские вернулись со службы на Северном Кавказе
В Кузбассе поймали находящегося в розыске вора-рецидивиста
Остались без чая и кофе: в Кузбассе закрыли опасное кафе
Кемеровская елка стала поводом для шуток Ивана Урганта
В Кемерове изменится расписание пригородных автобусов
Кузбассовцы жалуются на гуляющих возле домов медведей