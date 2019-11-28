Крупный срок за крупный груз: кузбассовец перевозил наркотики электричкой

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-28T10:50:24+03:00

Теперь он может лишиться свободы на десять лет

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Кузбассовец перевозил в пригородном поезде крупную партию наркотиков. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Пассажир с интересным грузом сам привлек к себе внимание полицейских. Сотрудники ведомства сразу заметили, что мужчина ведет себя странно и явно находится в состоянии опьянения.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что в его крови присутствуют следы наркотических веществ. Кроме того, при личном досмотре у мужчины нашли 16 полиэтиленовых свертков с веществом белого цвета. Во время экспертизы выяснилось - это наркотическое средство синтетического происхождения, больше известное под названием «соль». Общая масса найденного составила 7,8 грамма.

Заметим, мужчина уже многократно привлекался к уголовной ответственности, а в последний раз отбывал наказание в местах лишения свободы за грабеж.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 228 «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы, - отмечают в ЛУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU