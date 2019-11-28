В Кузбассе 14-летний подросток вымогал у приятеля деньги и угрожал избить

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-28T10:52:27+03:00

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В Кузбассе 14-летний подросток вымогал у знакомого сверстника две тысячи рублей и угрожал ему избиением.

По данным Следственного комитета по Кемеровской области, с июля по сентябрь этого года мальчик требовал у знакомого сверстника вернуть ему две тысячи рублей за то, что он якобы прошлым летом обидел его подругу и должен ему за это заплатить. За неповиновение подросток обещал избить приятеля.

А в одну из встреч он исполнил свою угрозу и ударил знакомого кулаком по лицу. Тот отдал имеющуюся при себе тысячу рублей, убежал домой и рассказал о случившемся родителям. Старший брат мальчика встретил ударившего подростка на улице и отвел его в отдел полиции.

- Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - дополняют в Следственном комитете по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU