2019-11-28T14:02:49+03:00
Общество

Кузбассовец хотел помирить родителей и погиб от руки отца

Отец уверяет, что убил сына случайно
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец хотел помирить родителей и погиб от руки отцаКузбассовец хотел помирить родителей и погиб от руки отцаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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31-летний житель Беловского района стал свидетелем ссоры своих родителей. Мужчина хотел примирить папу и маму, но разъяренный отец ударил его ножом.

60-летний пенсионер вместе с женой в один из августовских дней были на свадьбе у родственников. Супруги вернулись домой с банкета и серьезно поругались. Женщина в отчаянии позвонила сыну и попросила прийти и помочь ей успокоить отца.

31-летний сын пришел к родителям и стал убеждать родителя прекратить ссору. Но пенсионер был настроен воинственно, и тон сына ему не понравился. Мужчина схватил нож и ударил им сына в грудь. Молодой человек выбежал на улицу и встретил там знакомого. Они тут же поехали на автомобиле в больницу, но по пути мужчина скончался. Врачам пришлось лишь констатировать смерть.

- Злоумышленник был задержан, со следствием он не сотрудничал, вину не признал. Мужчина утверждал, что случайно ударил сына ножом, - отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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