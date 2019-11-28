Кузбассовец пойдет под суд за истязание 6-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-28T14:20:23+03:00

Он сломал мальчику руку и не пускал к нему врачей

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В Кузбассе мужчину будут судить за истязания 6-летнего ребенка. Он сломал ему руку и не давал оказать медицинскую помощь.

В Белове 38-летний местный житель в 2018 году познакомился в Интернете и сошелся с матерью двоих детей – девятилетней девочки и шестилетнего мальчика. Новоиспеченная семьи стала проживать в квартире обвиняемого. Через некоторое время мужчина стал агрессивно вести себя по отношению к мальчику и наказывать его за различные поступки. На замечания матери ребенка он никак не реагировал, а сама женщина в полицию не обращалась.

Весной этого года беловчанин вернулась в квартиру и якобы почувствовал запах горелых спичек. Тогда он сначала стал ругать мальчика, а затем ударил деревянной битой и сломал руку.

-При этом обвиняемый сломал ему руку, «скорую помощь» мужчина не вызывал, просто перебинтовал ее. Потерпевший долго ходил в повязке, при этом ребенка не выпускали на улицу, чтобы он никому не рассказывал о случившемся, - сообщили подробности в СУ СК по Кемеровской области.

Когда в следующий раз мужчина ударил ребенка, сожительница пожаловалась на это матери. Та вызвала медиков, но к ребенку агрессивный сожитель их не пустил. Тогда бабушка вызвала полицию. Мальчика из семьи изъяли, а мужчину заключили под стражу. Проведенная экспертиза оказала, что в момент нанесения побоев он был вменяем. Теперь его дальнейшую судьбу будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU