В кемеровском парке Ангелов построят каток

СЕГОДНЯ 04:41 2019-11-29T06:45:36+03:00

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В преддверии Нового года в Кемерове преобразится парк Ангелов. Помимо новой иллюминации здесь появится каток.

О том, как изменится парк Ангелов накануне Нового года, рассказал глава города Илья Середюк. По словам градоначальника, здесь будет создана особенная праздничная атмосфера. Несмотря на то, что иллюминация продумана до мелочей и что-то новое добавить сложно, в парке появятся световые гирлянды. Предполагается, что они будут дополнительно освещать и создавать праздничное настроение на катке.

Каток же, в свою очередь, зальют вокруг музыкальной башни. Концепция новогоднего убранства парка уже согласована с архитектором Джоном Вайдманом.

При этом Илья Середюк отметил, что администрация города не планирует проводить на территории парка Ангелов праздничных мероприятий развлекательного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU