В кемеровском парке Ангелов построят каток
В преддверии Нового года в Кемерове преобразится парк Ангелов. Помимо новой иллюминации здесь появится каток.
О том, как изменится парк Ангелов накануне Нового года, рассказал глава города Илья Середюк. По словам градоначальника, здесь будет создана особенная праздничная атмосфера. Несмотря на то, что иллюминация продумана до мелочей и что-то новое добавить сложно, в парке появятся световые гирлянды. Предполагается, что они будут дополнительно освещать и создавать праздничное настроение на катке.
Каток же, в свою очередь, зальют вокруг музыкальной башни. Концепция новогоднего убранства парка уже согласована с архитектором Джоном Вайдманом.
При этом Илья Середюк отметил, что администрация города не планирует проводить на территории парка Ангелов праздничных мероприятий развлекательного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU