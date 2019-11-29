СЕГОДНЯ 05:23 2019-11-29T06:49:19+03:00

Салюта не будет: в Кузбассе уничтожили 882 единицы пиротехники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Анжеро-Судженске уничтожили партию пиротехнической продукции - бенгальские огни, петарды, римские свечи, батареи салютов. А все из-за того, что кузбассовец торговал пиротехникой без сопроводительных документов и прямо из машины.

В поселке Яя прямо из машины шла бойкая торговля фейерверками. Петарды и римские свечи, батареи салютов и бенгальские огни - всю это пиротехнику уроженец Анжеро-Судженска продавал просто «с колес» и без сопроводительных документов. Опасную продукцию изъяли, а торговец предстал перед судом.

Суд признал мужчину виновным в незаконной продаже пиротехники и назначил штраф в размере 1,5 тысячи рублей с конфискацией пиротехники и дальнейшим ее уничтожением.

В общей сложности изъяли 600 петард «Корсар», 250 бенгальских огней, одну батарею салютов «Башня», 31 римскую свечу разных видов.

- Судебные приставы ОСП по городу Анжеро-Судженску изъяли продукцию и передали на уничтожение в соответствующую организацию, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU