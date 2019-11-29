2019-11-29T06:49:19+03:00
Происшествия

Салюта не будет: в Кузбассе уничтожили 882 единицы пиротехники

Бенгальские огни, петарды и римские свечи кузбассовец продавал прямо из машины
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Салюта не будет: в Кузбассе уничтожили 882 единицы пиротехникиСалюта не будет: в Кузбассе уничтожили 882 единицы пиротехникиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Анжеро-Судженске уничтожили партию пиротехнической продукции - бенгальские огни, петарды, римские свечи, батареи салютов. А все из-за того, что кузбассовец торговал пиротехникой без сопроводительных документов и прямо из машины.

В поселке Яя прямо из машины шла бойкая торговля фейерверками. Петарды и римские свечи, батареи салютов и бенгальские огни - всю это пиротехнику уроженец Анжеро-Судженска продавал просто «с колес» и без сопроводительных документов. Опасную продукцию изъяли, а торговец предстал перед судом.

Суд признал мужчину виновным в незаконной продаже пиротехники и назначил штраф в размере 1,5 тысячи рублей с конфискацией пиротехники и дальнейшим ее уничтожением.

В общей сложности изъяли 600 петард «Корсар», 250 бенгальских огней, одну батарею салютов «Башня», 31 римскую свечу разных видов.

- Судебные приставы ОСП по городу Анжеро-Судженску изъяли продукцию и передали на уничтожение в соответствующую организацию, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове силовики ликвидировали террористов в колонии
Кузбассовцы стали чаще использовать маткапитал на образование детей
Кузбасским пожарным вручили новые машины
В кемеровском парке Ангелов построят каток
В кузбасском магазине задержали сладкого вора
Кузбассовец пойдет под суд за истязание 6-летнего ребенка
Кузбассовец хотел помирить родителей и погиб от руки отца
В Кузбассе заболеваемость ОРВИ достигла эпидемического порога
Запустить фейерверки в Новый год в Кемерове можно будет с 30 площадок
В Кемерове готовят проект парковой зоны на реке Искитимке
Снижают «по-черному»: обвал ставок по потребительским кредитам
Житель Междуреченска получил ножом в живот за просьбу не шуметь
В Кузбассе 14-летний подросток вымогал у приятеля деньги и угрожал избить
Крупный срок за крупный груз: кузбассовец перевозил наркотики электричкой
В Кемерове массажный салон незаконно торговал коньяком и водкой
Без работы не останутся: в Кузбассе самая низкая в Сибири конкуренция среди соискателей
Полиция проводит проверку по факту столкновения автомобиля с поездом в Кузбассе
В Новокузнецке автобус с шахтерами протаранил столб
В Кузбассе 12-летнюю девочку избавили от ненужной операции
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Кузбассе
Кузбасские полицейские вернулись со службы на Северном Кавказе
В Кузбассе поймали находящегося в розыске вора-рецидивиста
Остались без чая и кофе: в Кузбассе закрыли опасное кафе
Кемеровская елка стала поводом для шуток Ивана Урганта
В Кемерове изменится расписание пригородных автобусов
Кузбассовцы жалуются на гуляющих возле домов медведей