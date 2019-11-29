Кузбассовцы стали чаще использовать маткапитал на образование детей

СЕГОДНЯ 06:37 2019-11-29T06:53:34+03:00

За 10 месяцев 2019 года заявления подали уже 1475 семей

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За 10 месяцев 2019 года 1475 кузбасских семей написали заявления на оплату образования детей за счет средств материнского капитала - это больше, чем в 2018 году, когда этот вариант выбрали 1387 семей.

Образование - второе по популярности направление средств маткапитала после улучшения жилищных условий, отметили в отделении Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области.

- Когда речь идет об оплате дополнительного, среднеспециального и высшего образования любого из детей, распорядиться средствами МСК можно, когда второму, третьему или последующему ребенку, давшему право на получение сертификата, исполнится три года, - сообщили в ведомстве. - Исключение составляет дошкольное образование - по этому направлению материнский капитал можно использовать сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат.

Воспользоваться средствами маткапитала можно, если на начало обучения ребенку не больше 25 лет. Выбранная организация должна быть российской и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

С 2007 года, когда начала действовать программа, уже 9128 кузбасских семей оплатили или продолжают оплачивать образование детей средствами материнского капитала. Это сумма равна 443,9 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU