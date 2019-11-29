2019-11-29T08:19:34+03:00
Общество

В центре Кемерова перекроют движение

Ограничение связано с акцией памяти
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В центре Кемерова перекроют движение. Фото: Администрация города КемеровоВ центре Кемерова перекроют движение. Фото: Администрация города Кемерово
Изменить размер текста:

В пятницу, 29 ноября, в центре Кемерова перекроют движение транспорта по нескольким улицам. Ограничение связано с предстоящей акцией памяти в честь Дня Неизвестного Солдата.

Как рассказали в администрации области, в последний рабочий день недели намечена репетиция возложения цветов к памятнику героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В связи с этим с 15.00 до 16.00 будет ограничено движение транспорта по следующим улицам: Притомской набережной - от улицы Николая Островского до улицы Весенней, улице Весенней - от Притомской набережной до улицы Николая Островского.

- Акция памяти в честь Дня Неизвестного Солдата пройдет в Кемерове 3 декабря у памятника героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомат, ружья и тысячи патронов: кузбассовец хранил дома арсенал оружия
В Кузбассе на парковке упал автокран
В Кузбассе девятиклассница украла алкоголь, чтобы угодить взрослому приятелю
Мэр Новокузнецка рассказал о ремонте Бызовского шоссе
В Кузбассе назначен новый начальник департамента образования и науки
Продукты горения: в Кузбассе произошел пожар на базе с продовольственными товарами
Ушел в отставку начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов
Депутаты предложили переименовать Новокузнецк
В Кемерове силовики ликвидировали террористов в колонии
Кузбассовцы стали чаще использовать маткапитал на образование детей
Кузбасским пожарным вручили новые машины
Салюта не будет: в Кузбассе уничтожили 882 единицы пиротехники
В кемеровском парке Ангелов построят каток
В кузбасском магазине задержали сладкого вора
Кузбассовец пойдет под суд за истязание 6-летнего ребенка