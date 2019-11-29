СЕГОДНЯ 07:38 2019-11-29T08:19:34+03:00

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В пятницу, 29 ноября, в центре Кемерова перекроют движение транспорта по нескольким улицам. Ограничение связано с предстоящей акцией памяти в честь Дня Неизвестного Солдата.

Как рассказали в администрации области, в последний рабочий день недели намечена репетиция возложения цветов к памятнику героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В связи с этим с 15.00 до 16.00 будет ограничено движение транспорта по следующим улицам: Притомской набережной - от улицы Николая Островского до улицы Весенней, улице Весенней - от Притомской набережной до улицы Николая Островского.

- Акция памяти в честь Дня Неизвестного Солдата пройдет в Кемерове 3 декабря у памятника героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU