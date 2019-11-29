2019-11-29T08:39:27+03:00
Общество

Депутаты предложили переименовать Новокузнецк

По словам парламентариев, это продиктовано изменениями в федеральном законодательстве
Ирина АВТУШКО
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Депутаты предложили переименовать Новокузнецк. Фото: Юрий ЛОБАЧЕВДепутаты предложили переименовать Новокузнецк. Фото: Юрий ЛОБАЧЕВ
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Депутаты новокузнецкого горсовета на 14-м заседании приняли решения о необходимости внесения изменений и дополнений в Устав города. В частности, речь идет о смене его названия.

По словам начальника правового управления Ирины Баскаковой, необходимость связана с изменениями в Федеральном законе 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Согласно документу, в наименовании муниципалитета должны звучать его статус и название субъекта России. Таким образом, полное название Новокузнецка должно выглядеть так - Новокузнецкий городской округ Кемеровской области - Кузбасса. При этом сокращенные формы - Новокузнецкий городской округ и город Новокузнецк – могут использоваться в официальных символах города, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, в наименованиях муниципальных унитарных предприятий и учреждений, а также иных организаций, созданных с участием округа.

«Проект изменений в Устав города прошел предварительное рассмотрение в рамках работы комитета по вопросам местного самоуправления и правопорядка, принять участие в их обсуждении могут все желающие жители Новокузнецка», - говорится на официальном сайте горсовета.

Публичные слушания пройдут 10 декабря в 14.00 в Большом зале администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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