СЕГОДНЯ 08:21 2019-11-29T08:41:56+03:00

Он возглавлял ведомство восемь лет

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В структуре областной администрации произошли кадровые изменения. 29 ноября ушел в отставку начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов.

Как сообщили в ведомстве, исполнять обязанности Артура Чепкасова будет Сергей Пфетцер, ранее занимавший должность заместителя начальника департамента по науке и профобразованию.

Напомним, Артур Чепкасов в период с 2000 по 2009 год занимал должность заместителя начальника департамента молодежной политики и спорта. В 2010 году занял пост заведующего кафедрой журналистики и русской литературы XX века и декана факультета филологии и журналистики Кемеровского госуниверситета. В сентябре 2012-го назначен на должность начальника областного департамента образования и науки Кемеровской области, сменив на этом посту Елену Пахомову, ставшую замгубернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU