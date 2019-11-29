2019-11-29T08:55:46+03:00
Происшествия

Продукты горения: в Кузбассе произошел пожар на базе с продовольственными товарами

Пламя охватило 35 квадратных метров
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе произошел пожар на базе с продовольственными товарами. Фото: ГУ МЧС по Кемеровской обалстиВ Кузбассе произошел пожар на базе с продовольственными товарами. Фото: ГУ МЧС по Кемеровской обалсти
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В Кузбассе загорелась частная продуктовая база. Пламя охватило 35 квадратных метров.

Чрезвычайная ситуация произошла в Новокузнецке, на улице Вокзальной в среду, 28 ноября. О случившемся очевидцы сообщили в экстренную службу в 17.16. Пожар удалось локализовать через двадцать минут, а полностью потушить - еще через десять минут.

- На вызов были отправлены тринадцать специалистов и четыре единицы техники. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, из-под крыши здания шел дым. В результате, обгорела деревянная обрешетка крыши на площади 35 квадратных метров, - дополняют в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Отметим, никто от пламени не пострадал. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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