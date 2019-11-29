2019-11-29T10:11:49+03:00
Общество

В Кузбассе назначен новый начальник департамента образования и науки

Возглавлять ведомство будет Сергей Пфетцер
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе назначен новый начальник департамента образования и наукиВ Кузбассе назначен новый начальник департамента образования и науки
Изменить размер текста:

В пятницу, 29 ноября, стало известно, что прошлый начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов по собственному желанию покинул свой пост. Новым главой ведомства назначен Сергей Пфетцер.

Исполняющим обязанности начальника департамента образования и науки Кемеровской области официально назначен Сергей Пфетцер, сообщили в кузбасской администрации. Ранее Сергей Пфетцер работал в должности заместителя начальника департамента по науке и профессиональному образованию.

Сергей Пфетцер окончил факультет истории и международных отношений Кемеровского госуниверситета по специальности «История». Также имеет степень магистра по направлению «Менеджмент» после обучения на экономическом факультете КемГУ, проходил профессиональную подготовку по программе «Юриспруденция. Правоведение».

Является лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование», имеет благодарственное письмо администрации Кемеровской области, медаль «70 лет Кемеровской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомат, ружья и тысячи патронов: кузбассовец хранил дома арсенал оружия
В Кузбассе на парковке упал автокран
В Кузбассе девятиклассница украла алкоголь, чтобы угодить взрослому приятелю
Мэр Новокузнецка рассказал о ремонте Бызовского шоссе
Продукты горения: в Кузбассе произошел пожар на базе с продовольственными товарами
Ушел в отставку начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов
Депутаты предложили переименовать Новокузнецк
В центре Кемерова перекроют движение
В Кемерове силовики ликвидировали террористов в колонии
Кузбассовцы стали чаще использовать маткапитал на образование детей
Кузбасским пожарным вручили новые машины
Салюта не будет: в Кузбассе уничтожили 882 единицы пиротехники
В кемеровском парке Ангелов построят каток
В кузбасском магазине задержали сладкого вора
Кузбассовец пойдет под суд за истязание 6-летнего ребенка