СЕГОДНЯ 09:15 2019-11-29T10:11:49+03:00

В Кузбассе назначен новый начальник департамента образования и науки

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В пятницу, 29 ноября, стало известно, что прошлый начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов по собственному желанию покинул свой пост. Новым главой ведомства назначен Сергей Пфетцер.

Исполняющим обязанности начальника департамента образования и науки Кемеровской области официально назначен Сергей Пфетцер, сообщили в кузбасской администрации. Ранее Сергей Пфетцер работал в должности заместителя начальника департамента по науке и профессиональному образованию.

Сергей Пфетцер окончил факультет истории и международных отношений Кемеровского госуниверситета по специальности «История». Также имеет степень магистра по направлению «Менеджмент» после обучения на экономическом факультете КемГУ, проходил профессиональную подготовку по программе «Юриспруденция. Правоведение».

Является лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование», имеет благодарственное письмо администрации Кемеровской области, медаль «70 лет Кемеровской области».

ИСТОЧНИК KP.RU