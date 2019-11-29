Мэр Новокузнецка рассказал о ремонте Бызовского шоссе

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-29T10:14:23+03:00

Сергей Кузнецов отметил, что скоро будет открыт участок дороги до поворота на Ильинское шоссе

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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о ремонте Бызовского шоссе. Он отметил, что через неделю будет открыто движение автотранспорта до поворота на Ильинское шоссе.

По словам мэра, в строительстве задействовано 30 единиц техники, выполнено более 1200 метров земляного полотна дороги. Сейчас уже готовят насыпь в районе трамвайного тоннеля, а также демонтируют бетонное основание от тоннеля до моста через Томь по правой стороне.

- Кроме того, ведутся работы по монтажу бетонного основания по левой стороне от моста через Томь до теплого канала, а также от канала в сторону Космического шоссе. Все в графике! - дополняет Сергей Кузнецов.

Однако пользователи заметили, что тоннель на Ильинском шоссе до сих пор не был реконструирован.

«Расскажите про ситуацию с тоннелем на Ильинке. Просто даже не видно, чтобы там какие-либо работы велись», - пишет пользователь.

Глава города ответил, что этот участок пока работать не будет. Сейчас эксперты готовят проект тоннеля. Только после его завершения можно будет приступить к работам.

ИСТОЧНИК KP.RU