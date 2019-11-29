2019-11-29T10:16:31+03:00
Происшествия

В Кузбассе девятиклассница украла алкоголь, чтобы угодить взрослому приятелю

Проступок обернулся возбуждением уголовного дела
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе девятиклассница украла алкоголь, чтобы угодить взрослому приятелю. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВ Кузбассе девятиклассница украла алкоголь, чтобы угодить взрослому приятелю. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кузбассе 15-летняя школьница решила угодить своему приятелю и пошла на преступление. Девушка ограбила магазин.

В Прокопьевске возбудили уголовное дело в отношении ученицы девятого класса местной школы. Как выяснилось, девочка распивала пиво в компании 23-летнего приятеля, пока ее мать работала в ночную смену. Когда алкоголь кончился, несовершеннолетняя пошла в магазин. Но не для того, чтобы купить спиртное, а чтобы украсть его. Палкой она разбила стеклопакет двери супермаркета и вынесла восемь бутылок шампанского. Им она и продолжила угощать гостя. Преступление не осталось незамеченным - о хищении полицейских предупредил сигнал «тревожной кнопки», а вскоре и личность виновницы была установлена.

Против девушки возбудили уголовное дело за кражу. Максимальное наказание по статье составляет пять лет. Против матери школьницы возбуждено два административных дела, а ее приятелю придется заплатить штраф в размере трех тысяч рублей за вовлечение несовершеннолетней в распитие алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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