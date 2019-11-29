В Кузбассе девятиклассница украла алкоголь, чтобы угодить взрослому приятелю
В Кузбассе 15-летняя школьница решила угодить своему приятелю и пошла на преступление. Девушка ограбила магазин.
В Прокопьевске возбудили уголовное дело в отношении ученицы девятого класса местной школы. Как выяснилось, девочка распивала пиво в компании 23-летнего приятеля, пока ее мать работала в ночную смену. Когда алкоголь кончился, несовершеннолетняя пошла в магазин. Но не для того, чтобы купить спиртное, а чтобы украсть его. Палкой она разбила стеклопакет двери супермаркета и вынесла восемь бутылок шампанского. Им она и продолжила угощать гостя. Преступление не осталось незамеченным - о хищении полицейских предупредил сигнал «тревожной кнопки», а вскоре и личность виновницы была установлена.
Против девушки возбудили уголовное дело за кражу. Максимальное наказание по статье составляет пять лет. Против матери школьницы возбуждено два административных дела, а ее приятелю придется заплатить штраф в размере трех тысяч рублей за вовлечение несовершеннолетней в распитие алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU