В Кузбассе на парковке упал автокран
В Кузбассе автокран опрокинул рекламную вывеску и рухнул сам. Попытка демонтировать конструкцию оказалась безуспешной.
Курьезное ДТП произошло в Прокопьевске на парковке гипермаркета «Лента». Фото с места происшествия опубликовали очевидцы. На кадрах видно, что автокран лежит на боку, специалисты пытаются поднять машину, а поврежденная вывеска лежит рядом.
Комментаторы отмечают, что рядом не оказалось машин и пешеходов, которые могли бы оказаться под тяжелой техникой.
– Повезло, что рядом никого не было. Иначе бы машину можно было отвозить на металлолом, – пишет пользователь.
Предварительно известно, что повреждена только вывеска. От падения никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU