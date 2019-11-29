2019-11-29T10:44:08+03:00
Происшествия

В Кузбассе на парковке упал автокран

Техника демонтировала рекламную вывеску
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе на парковке упал автокран. Фото: ДТП Новокузнецка/ InstagramВ Кузбассе на парковке упал автокран. Фото: ДТП Новокузнецка/ Instagram
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В Кузбассе автокран опрокинул рекламную вывеску и рухнул сам. Попытка демонтировать конструкцию оказалась безуспешной.

Курьезное ДТП произошло в Прокопьевске на парковке гипермаркета «Лента». Фото с места происшествия опубликовали очевидцы. На кадрах видно, что автокран лежит на боку, специалисты пытаются поднять машину, а поврежденная вывеска лежит рядом.

Комментаторы отмечают, что рядом не оказалось машин и пешеходов, которые могли бы оказаться под тяжелой техникой.

– Повезло, что рядом никого не было. Иначе бы машину можно было отвозить на металлолом, – пишет пользователь.

Предварительно известно, что повреждена только вывеска. От падения никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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