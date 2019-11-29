2019-11-29T11:59:59+03:00
Общество

Вместо шансона: в кемеровских маршрутках заиграла классическая музыка

В областном центре запустили проект «Музыкальный рейс»
Ирина АВТУШКО
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Вместо шансона: в кемеровских маршрутках заиграла классическая музыкаВместо шансона: в кемеровских маршрутках заиграла классическая музыкаФото: Юлия НАУМЕНКО
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В Кемерове запустили проект «Музыкальный рейс». Теперь в некоторых маршрутках вместо привычного за многие годы репертуара пассажиры могут услышать классическую музыку.

В области продолжается масштабное движение «Я люблю музыку!», в рамках которого послушать бессмертные музыкальные произведения теперь можно и в городском транспорте.

По инициативе водителя автобусного маршрута № 1т Дмитрия Чернова, в салонах трех транспортных единиц этого маршрута пассажиры теперь могут наслаждаться классическими произведениями во время поездки: они слушают произведения Клода Дебюсси, Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Камиля Сен-Санса, Франца Шуберта и других известных композиторов, рассказали в Управлении единого заказчика транспортных услуг.

И пассажирам, и самим водителям новшество пришлось по душе. Теперь планируется запустить проект и в других маршрутках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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