Кузбассовец прошел 25 километров по тайге для спасения товарищей

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-29T12:01:31+03:00

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Трое кузбассовцев застряли в глухой тайге. Один из них прошел 25 километров по лесу, чтобы спасти товарищей.

В четверг, 28 ноября, спасателям поступило сообщение о том, что в тайге, расположенной в Чебулинском районе, потерялись трое мужчин. Они отправились в лес для того, чтобы порыбачить и покататься на мотосанях по заснеженным тропам. Во время поездки неожиданно в санях закончился бензин.

Мужчины не растерялись и продумали план по спасению. Так, один из них остался вместе с техникой, а двое отправились пешком в сторону ближайшего населенного пункта. Однако по пути напарнику стало плохо, и третий кузбассовец продолжил идти в одиночестве. В общей сложности он преодолел маршрут протяженностью 25 километров, на него он потратил шесть часов непрерывной ходьбы.

– Добравшись до поселения, один из рыбаков вызвал спасательную службу. Сначала мы отправились на машине и спасли мужчину, который не смог добраться до населенного пункта, а потом пересели на мотосани и нашли последнего из потерявшихся, – сообщают в Агентстве по защите населения и территории Кемеровской области.

Отметим, никто из них не пострадал. Мужчины смогли сохранить тело в тепле, и поэтому, несмотря на их длительное пребывание в тайге, даже не получили обморожение.

ИСТОЧНИК KP.RU