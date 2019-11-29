В Кузбассе начали открывать ледовые переправы

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-29T12:55:58+03:00

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В Кузбассе открылись первые две ледовые переправы. Их оборудовали в Мысках и Мариинске.

Две переправы открылись в Кузбассе. Переправа в Мысках пролегает через реку Томь и предназначена для легковых автомобилей. Переправа в Мариинске через Кию – пешеходная. Перед их открытием сотрудники инспекции по маломерным судам МЧС провели проверку на соответствие всем требованиям безопасности и только потом допустили к эксплуатации. В Мысках толщина льда на переправе составляет 40-50 сантиметров – это обеспечивает ее грузоподъемность до восьми тонн. Толщина 100-метровой переправы в Мариинске – 20-25 сантиметров, что также соответствует требованиям безопасности.

Напомним, сейчас в Кузбассе проходит межведомственная профилактическая акция «Безопасный лед». В рамках акции для выявления стихийных переправ специалисты проводят рейды и патрулирования на акваториях области.

ИСТОЧНИК KP.RU