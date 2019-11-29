2019-11-29T13:39:14+03:00
Общество

В Кемерове изменится расписание трех автобусов

Новый график начнет действовать со 2 декабря
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове изменится расписание трех автобусовВ Кемерове изменится расписание трех автобусовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Со 2 декабря в Кемерове изменится расписание трех автобусов. Речь идет о рейсах, которые запущены от автовокзала до поселка Мозжуха, поселка Пригородный и села Березово.

Начиная со следующей недели автобусы будут ходить по следующему графику:

-№103 «Д.п. «Вокзал» – поселок Мозжуха»:

— от остановки «д.п. «Вокзал»: 6.00, 7.20, 8.40, 10.50, 12.10, 13.40, 15.00, 16.20, 17.50, 19.40, 21.30;

— из поселка Мозжуха: 6.40, 8.00, 9.20, 11.30, 13.00, 14.20, 15.40, 17.00, 18.30, 20.20, 22.30.

-№107 «Д.п. «Вокзал» – поселок Пригородный»:

— от остановки «Д.п. «Вокзал»: 7.30, 8.40, 10.20, 11.20, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.40, 19.15, 20.15, 21.25, 22.25;

— из поселка Пригородный: 6.20, 7.00, 8.10, 9.10, 10.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.10, 19.45, 20.45, 21.55, 22.55.

-№128 «Д.п. «Вокзал» – село Березово»:

— от остановки «Д.п. «Вокзал»: 5.50 (а/к 1237), 7.35, 10.40, 12.50, 14.50, 17.25, 19.35, 21.25;

— из села Березово: 6.45, 8.35, 11.35, 13.50, 15.50, 18.25, 20.35, 22.50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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