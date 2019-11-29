2019-11-29T15:18:56+03:00
Общество

9 баллов: Кемерово встал в огромных пробках

Заторы на дорогах наблюдались вечером в пятницу, 29 ноября
Ирина АВТУШКО
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9 баллов: Кемерово встал в огромных пробках. Фото: "Яндекс. Пробки"9 баллов: Кемерово встал в огромных пробках. Фото: "Яндекс. Пробки"
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Вечером в пятницу, 29 ноября, Кемерово встал в протяженных пробках. Причиной послужил снегопад и несколько аварий на городских магистралях.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» вечером последнего рабочего дня в областном центре движение было затруднено, пробки оценивались в 9 баллов.

Наиболее загруженными по традиции оказались проспект Кузнецкий, проспект Советский, улица Красноармейская, пересечение проспекта Октябрьского с улицей Терешковой, проспект Ленина, перекресток бульвара Строителей и проспекта Химиков, Логовое шоссе и проспект Шахтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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