9 баллов: Кемерово встал в огромных пробках
Заторы на дорогах наблюдались вечером в пятницу, 29 ноября
9 баллов: Кемерово встал в огромных пробках. Фото: "Яндекс. Пробки"
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Вечером в пятницу, 29 ноября, Кемерово встал в протяженных пробках. Причиной послужил снегопад и несколько аварий на городских магистралях.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки» вечером последнего рабочего дня в областном центре движение было затруднено, пробки оценивались в 9 баллов.
Наиболее загруженными по традиции оказались проспект Кузнецкий, проспект Советский, улица Красноармейская, пересечение проспекта Октябрьского с улицей Терешковой, проспект Ленина, перекресток бульвара Строителей и проспекта Химиков, Логовое шоссе и проспект Шахтеров.
ИСТОЧНИК KP.RU