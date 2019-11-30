Сергей Кузнецов позвал новокузнечан на дискотеку

СЕГОДНЯ 06:52 2019-11-30T06:52:32+03:00

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В субботу, 30 ноября, в Новокузнецке на стадионе «Металлург» пройдет спортивно-развлекательное мероприятие - «Дискотека на льду». Об этом сообщил в своем официальном аккаунте в соцсетях мэр города Сергей Кузнецов и пригласил на праздник всех желающих.

«Дискотека на льду» будет проходить с 18.00 до 20.00. Гостей праздника ждут розыгрыши призов, конкурсы, веселый диджей и, собственно, работа самого катка.

Коньки для катания можно будет взять непосредственно на стадионе. Стоимость проката – 100 рублей за час. При наличие своих коньков нужно будет только оплатить входной билет – 150 рублей.

-Дети в возрасте до семи лет имеют право бесплатного прохода на каток, а пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий при покупке билета получат скидку в размере 50 процентов при наличии удостоверения, - отметил градоначальник в своем Instagram.

Дополнительно всю информацию о работе катка и проката коньков можно узнать по номеру телефона:

(384-3) 53 – 84 – 31.

ИСТОЧНИК KP.RU