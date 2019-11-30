2019-11-30T10:23:22+03:00
Общество

В сети появились фотографии новогоднего мобиля Кузбасского Деда Мороза

Он отправится в тур по городам региона уже 1 декабря
Яна ПОПОВА
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В сети появились фотографии новогоднего мобиля Кузбасского Деда Мороза. Фото: ВНовыйгодвместе#/ InstagramВ сети появились фотографии новогоднего мобиля Кузбасского Деда Мороза. Фото: ВНовыйгодвместе#/ Instagram
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В сети появились фотографии новых «саней» Кузбасского Деда Мороза – большого грузовика, в котором он отправится в большое предновогоднее путешествие по городам области.

В субботу, 30 ноября, стартует большая предпраздничная акция – «Новый год вместе». Целый месяц по городам региона будет курсировать мобиль Деда Мороза, в кабине которого будут находиться реквизиты для красочного и яркого шоу. В преддверии акции в сети появились фотографии транспорта сказочного волшебника.

– Нарядный, красочный, яркий! Он везет жителям Кузбасса праздничное настроение! И если вы заметите его на своем пути, знайте, это - счастливый знак! Ведь того, кто встретит новогодний мобиль, обязательно ждет удача в наступающем году! – сообщается в официальном сообществе акции.

Отметим, стартует акция «Новый год вместе» уже в воскресенье, 1 декабря, сразу после запуска сезона на горе Зеленая в Шерегеше. Закончится марафон 26 декабря рекордным парадом Дедов Морозов в областной столице Кузбасса.

В Кемерове по проспекту Советскому пройдет тысяча Дедов Морозов

В Кемерове по проспекту Советскому пройдет тысяча Дедов Морозов. Возглавит парад главный Дед Мороз России из Великого Устюга.

Так, 26 декабря, в день завершения большого тура кузбасского Деда Мороза по городам региона, в областном центре пройдет массовый парад Дедов Морозов. Возглавит колонну начальник всех Дедов Морозов из Великого Устюга.(подробности)

Кузбасский Дед Мороз проедет по всем городам региона

Кузбасский Дед Мороз отправится в новогоднее турне по всем городам региона. Начнется путешествие в воскресенье, 1 декабря.

Сказочный Дед Мороз на своем грузовике вместе с двадцатью помощниками отправится в большой тур по разным городам области. Так, в период с 1 по 26 декабря он посетит 34 города и района области, а в некоторых муниципалитетах Дедушка и его команда побывают дважды.(подробности)

В Кузбасс приедет Дед Мороз из Великого Устюга

Любимый сказочный герой посетит столицу Кузбасса Кемерово 26 декабря. Он возглавит большой парад Дедов Морозов, который пройдет на площади Советов.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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