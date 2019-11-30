Кузбасские синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-30T10:50:55+03:00

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Синоптики Кузбасса рассказали о прогнозе погоды на первый календарный день зимы. Ожидается, что 1 декабря в регионе будет прохладно.

В ночь на понедельник, 2 декабря, по региону ожидается -11…-16 градусов, а местами до -18…-23, днем воздух прогреется до -9…-14 градусов, а местами до -3…-8. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-7 метра в секунду, местами порывами до 8-13 метров. . По области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами прогнозируются изморозь, дымки, туманы, гололедица, снежный накат.

В Кемерове ночью в понедельник прогнозируется -13…-15 градусов, днем температура повысится до -9…-11 градусов. Так же, как и в целом по региону, ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Местами гололедица и снежный накат.

ИСТОЧНИК KP.RU