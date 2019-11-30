2019-11-30T12:13:05+03:00
Общество

В Новокузнецке полицейские борются с незаконной покупкой елок

При патрулировании на машины с зеленым товарам будут обращать внимание сотрудники ГИБДД
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке полицейские борются с незаконной покупкой елок. Фото: ГИБДД Новокузнецка/ vk.comВ Новокузнецке полицейские борются с незаконной покупкой елок. Фото: ГИБДД Новокузнецка/ vk.com
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В Новокузнецке сотрудники ГИБДД будут проверять законность покупки новогодних елок. Подозрительных водителей будут останавливать во время патрулирования.

До Нового Года остался месяц, и в городе началась продажа праздничных деревьев. В одной торговой точке их покупают оптом, а затем сдают по розничным в другой. На перевозку такого товара будут обращать особое внимание.

-Предпринимателям стоит помнить, что инспекторы ДПС имеют право проверить груз и его оптовое приобретение. Чтобы вопросов у сотрудника полиции не возникло, при себе необходимо иметь и предоставить на товар сопроводительные документы, рассказать, где и как елки были приобретены, - отметили в ГИБДД Новокузнецка.

Во время проверки инспекторы определят по специальной базе данных правомерность договора купли-продажи и его законность. Если документов при водителе не будет, его оставят в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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