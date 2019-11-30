ArteFact: в Новокузнецке запустили мобильное приложение об истории города

СЕГОДНЯ 13:05 2019-11-30T13:05:48+03:00

Теперь каждый может узнать факты о родном крае, не выходя из дома

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В Новокузнецке запустили мобильное приложение об истории родного края под названием ArteFact. Теперь каждый может познакомиться с фактами о городе, не выходя из дома.

Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. Он отметил, что в приложение занесено сорок экспонатов Новокузнецкого краеведческого музея.

– Это приложение крайне удобно и современно, ведь все материалы об увиденных экспонатах можно подробнее прочесть уже дома или непосредственно в музее. Оно всегда под рукой, поэтому можно знакомиться с историей края и города самостоятельно, – рассказал мэр.

Также проект мультимедиа-гида стал победителем в рамках нацпроекта «Цифровая культура». Теперь владельцы смартфонов могут получать информацию об экспонатах, наведя камеру устройства на предмет. А в начале 2020 года постоянная выставка будет пополнена новыми экспонатами.

ИСТОЧНИК KP.RU