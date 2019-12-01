Снегурочки в бикини искупались в ледяной проруби в Кузбассе

СЕГОДНЯ 04:45 2019-12-01T04:45:13+03:00

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В субботу, 30 ноября, в музее-заповеднике можно было увидеть необычное мероприятие – заплыв настоящих снегурочек. Холодостойкие дамы в одинх бикини искупались в ледяной проруби.

Участница заплыва – а это члены клуба закаливания «Снегири» - не только искупались в прорубе, но и при минимуме одежды прокатились на камусных лыжах, а после омолодились в чане. Также снегурочки передали привет Дедам Морозам в Шерегеш, где в тот же день сказочные волшебники устроили массовый спуск с горы.

А уже 1 декабря на «Томской писанице» выберут «Лучшую Снегурочку 2019» и отметят день рождения главного Деда Мороза Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU