2019-12-01T05:24:02+03:00
Общество

Синоптики считают погоду в Кузбассе аномальной

Они проанализировали данные за 2018 год
Ирина АВТУШКО
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Синоптики считают погоду в Кузбассе аномальнойСиноптики считают погоду в Кузбассе аномальнойФото: Олег УКЛАДОВ
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Эксперты-экологи проанализировали климат Кузбасса и охарактеризовали погоду в регионе, сообщает портал ВашГород. Данные в докладе приводятся за 2018 год.

Специалисты Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» отметили, что в прошлом году регионе погода отличалась заметным разнообразием. Температурные «качели» были как зимой, так и летом. Например, в январе температура варьировалась от +1 до -47 градусов. В отдельные дни в марте наблюдались морозы до -30 градусов. А в июне всего за несколько дней столбик термометра поднялся с отметки +2 до +34 градусов. А вот декабрь выдался аномально холодным – на 7-9 градусов ниже нормы.

Что касается среднегодовой температуры, то, например, в Кемерове и Новокузнецке она в 2018 году была ниже, чем в 2017-м.

По данным, которые приводит начальник областного Гидрометеоцентра Раиса Бузунова, в прошлом году Западная Сибирь стала лидером страны по числу опасных погодных явлений. В округе всего их было зафиксировано 150, а в 2017 – 146.

ИСТОЧНИК KP.RU

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