СЕГОДНЯ 06:04 2019-12-01T06:04:59+03:00

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Сразу 34 Дедушки Мороза на лыжах и сноубордах спустились с горы Зеленой, что в Шерегеше. Их спуск стал своеобразным стартом всекузбасской кампании «В Новый год вместе».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/747086" frameborder="0"></iframe> 34 Деда Мороза спустились с горы Зеленой в Шерегеше.Видео: пресс-служба АКО

Дедушки Морозы из каждой территории Кузбасса приехали в Шерегеш, чтобы дать официальный старт празднованию Нового года. Оно продлится целый месяц. В субботу же, 31 ноября, сказочные герои вступили в борьбу за звание лучшего Деда Мороза региона. На предварительном этапе участники рассказали об особенностях своих городов. Имена победителей станут известны 14-15 декабря.

А пока Деды Морозы отправляются в путь по городам Кузбасса. На мобильной сценической площадке, которая побывает в каждом городе, покажут интересную программу.

Массовым спуском Дедов Морозов началась всекузбасская новогодняя кампания. ФОТО: пресс-служба АКО

- Путешествие мобильной площадки закончится 26 декабря в Кемерове самым массовым шествием Дедов Морозов – организаторы собираются установить рекорд страны. Возглавит шествие Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, - отметил Сергей Цивилев на своей странице в социальных сетях. - Поучаствовать в установлении рекорда сможет каждый желающий. Условие одно – прийти в костюме Деда Мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU