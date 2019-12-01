34 Деда Мороза спустились с горы Зеленой в Шерегеше
Сразу 34 Дедушки Мороза на лыжах и сноубордах спустились с горы Зеленой, что в Шерегеше. Их спуск стал своеобразным стартом всекузбасской кампании «В Новый год вместе».
34 Деда Мороза спустились с горы Зеленой в Шерегеше.Видео: пресс-служба АКО
Дедушки Морозы из каждой территории Кузбасса приехали в Шерегеш, чтобы дать официальный старт празднованию Нового года. Оно продлится целый месяц. В субботу же, 31 ноября, сказочные герои вступили в борьбу за звание лучшего Деда Мороза региона. На предварительном этапе участники рассказали об особенностях своих городов. Имена победителей станут известны 14-15 декабря.
А пока Деды Морозы отправляются в путь по городам Кузбасса. На мобильной сценической площадке, которая побывает в каждом городе, покажут интересную программу.
Массовым спуском Дедов Морозов началась всекузбасская новогодняя кампания. ФОТО: пресс-служба АКО
- Путешествие мобильной площадки закончится 26 декабря в Кемерове самым массовым шествием Дедов Морозов – организаторы собираются установить рекорд страны. Возглавит шествие Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, - отметил Сергей Цивилев на своей странице в социальных сетях. - Поучаствовать в установлении рекорда сможет каждый желающий. Условие одно – прийти в костюме Деда Мороза.
ИСТОЧНИК KP.RU