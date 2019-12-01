За спасение ненастоящего сына кемеровчанка отдала 160 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:07 2019-12-01T07:07:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Пенсионерка из Кемерова очень хотела помочь сыну, попавшему в беду. Ни минуты не раздумывая, она отдала незнакомому человеку свою банковскую карту. Увы, незнакомец оказался мошенником.

Жительница города Кемерово была дома, когда зазвонил стационарный телефон. Звонил сын, он огорошил 60-летнюю женщину тем, что совершил ДТП. Теперь для того, чтобы оказать помощь потерпевшему, нужны деньги. Мужчина сказал, что скоро приедет курьер – ему-то и надо отдать деньги.

И действительно: вскоре в дверь постучал курьер. У пенсионерки наличных денег не оказалось, поэтому она передала незнакомцу банковскую карту и сообщила пин-код.

С карты были сняты 160 тысяч рублей, и лишь после этого женщина позвонила сыну. Тот удивленно ответил, что ни в какую аварию не попадал. Тогда женщина обратилась в полицию.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

Кузбасские полицейские просят граждан быть бдительными и напоминают, что мошенничества, совершаемые по схеме «родственник в беде» - это стандартная уловка аферистов.

ИСТОЧНИК KP.RU