Сбил пешехода и вылетел в кювет: в Кузбассе произошло смертельное ДТП
В Кузбассе минувшей ночью случилось дорожно-транспортное происшествие, стоившее жизни человеку. Как сообщают очевидцы, на трасс Ленинск-Кузнецкий- Новокузнецк грузовой автомобиль сбил пешехода, а потом сам улетел в кювет и перевернулся.
ДТП произошло около четырех часов утра на автодороге «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк» неподалеку от Полысаева.
- Мужчина из темноты вышел на трассу, проезжающий мимо грузовик сбил его на смерть. Грузовик слетел в кювет. Водитель пострадал, зажало ноги, - сообщают очевидцы.
Также в сети появились фотографии с места происшествия. На кадрах, размещенных очевидцами, видно, что сам грузовой автомобиль получил серьезные повреждения. На месте работали специалисты МЧС и бригада скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU