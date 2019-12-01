СЕГОДНЯ 07:58 2019-12-01T07:58:03+03:00

Сбил пешехода и вылетел в кювет: в Кузбассе произошло смертельное ДТП. ФОТО: vk.com, "Аварийка 42"

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В Кузбассе минувшей ночью случилось дорожно-транспортное происшествие, стоившее жизни человеку. Как сообщают очевидцы, на трасс Ленинск-Кузнецкий- Новокузнецк грузовой автомобиль сбил пешехода, а потом сам улетел в кювет и перевернулся.

ДТП произошло около четырех часов утра на автодороге «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк» неподалеку от Полысаева.

- Мужчина из темноты вышел на трассу, проезжающий мимо грузовик сбил его на смерть. Грузовик слетел в кювет. Водитель пострадал, зажало ноги, - сообщают очевидцы.

Также в сети появились фотографии с места происшествия. На кадрах, размещенных очевидцами, видно, что сам грузовой автомобиль получил серьезные повреждения. На месте работали специалисты МЧС и бригада скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU