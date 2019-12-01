СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-01T09:54:56+03:00

23 частных гаража сгорели в Кузбассе в ноябре. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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Пожарные 23 раза выезжали в ноябре на сигналы, связанные с возгораниями в гаражах. Как оказалось, чаще всего пожары начинались из-за нарушений правил эксплуатации печей и монтажа электрооборудования.

Специалисты МЧС подсчитали: в течение ноября огнеборцы 23 раза выезжали на тушение пожаров.

- Чаще всего причиной возгораний становились нарушения правил монтажа электрооборудования - пять случаев. А также нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей - шесть случаев, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Специалисты подсчитали: беспечность автолюбителей обошлась более чем в 300 тысяч рублей – такой ущерб нанес огонь владельцам гаражей.

Также специалисты пожарной охраны отметили, что для того чтобы избежать пожара в гараже, необходимо содержать сам гараж в чистоте, не загромождать его посторонними предметами, соблюдать безопасный режим эксплуатации печей и электрооборудования. Заправку же автомобиля производить только на АЗС, в крайнем случае - на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU