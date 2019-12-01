ДТП с участием полицейской машины произошло в Кемерове

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-01T10:56:00+03:00

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В воскресенье, 1 декабря, в Кемерове произошло необычное ДТП. Три автомобиля столкнулись друг с другом, выстроившись паровозиком, при этом одним из участников ДТП оказался полицейский автомобиль.

Фотографии, на которых запечатлены три столкнувшихся автомобиля, очевидцы ДТП разместили в сетях. На первый взгляд – ничего необычного, повреждения у машин не критичные. Однако именно это происшествие привлекло внимание потому, что одной из трех машин оказалась полицейская.

Очевидцы отмечают, что ДТП произошло на пересечении улицы Терешковой и проспекта Октябрьского, на светофоре.

Комментаторы в соцсетях выдвигают предположения, отчего могла случиться авария. Одна из версий – что водитель первого автомобиля, заметив сзади полицию, решил не ехать на желтый свет и притормозил, а водитель второго автомобиля, напротив, был уверен, что тот завершит маневр. Так ли было на самом деле, теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

- Зато оформят по-быстрому, ДПС не надо ждать, - справедливо заметил один из пользователей соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU