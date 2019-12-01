2019-12-01T10:56:00+03:00
Происшествия

ДТП с участием полицейской машины произошло в Кемерове

Полицейский автомобиль оказался зажатым меж двух легковушек
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
ДТП с участием полицейской машины произошло в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Регион 42"ДТП с участием полицейской машины произошло в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
Изменить размер текста:

В воскресенье, 1 декабря, в Кемерове произошло необычное ДТП. Три автомобиля столкнулись друг с другом, выстроившись паровозиком, при этом одним из участников ДТП оказался полицейский автомобиль.

Фотографии, на которых запечатлены три столкнувшихся автомобиля, очевидцы ДТП разместили в сетях. На первый взгляд – ничего необычного, повреждения у машин не критичные. Однако именно это происшествие привлекло внимание потому, что одной из трех машин оказалась полицейская.

Очевидцы отмечают, что ДТП произошло на пересечении улицы Терешковой и проспекта Октябрьского, на светофоре.

Комментаторы в соцсетях выдвигают предположения, отчего могла случиться авария. Одна из версий – что водитель первого автомобиля, заметив сзади полицию, решил не ехать на желтый свет и притормозил, а водитель второго автомобиля, напротив, был уверен, что тот завершит маневр. Так ли было на самом деле, теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

- Зато оформят по-быстрому, ДПС не надо ждать, - справедливо заметил один из пользователей соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24