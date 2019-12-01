2019-12-01T12:23:45+03:00
Общество

От -2 до -25 градусов: 2 декабря в Кузбассе ожидается небольшая облачность и туман

Синоптики дали прогноз погоды на первый рабочий день декабря
Екатерина РОМАНОВА
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От -2 до -25 градусов: 2 декабря в Кузбассе ожидается небольшая облачность и туманОт -2 до -25 градусов: 2 декабря в Кузбассе ожидается небольшая облачность и туманФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В первый рабочий день календарной зимы в Кузбассе будет относительно тепло и без осадков – такой прогноз погоды дали синоптики на 2 декабря.

Ночь выдастся морозной: в большинстве районов столбики термометров опустятся до -13…-18 градусов. А местами еще ниже – до -20…-25 градусов. В Кемерове ожидается 16-18 градусов мороза, а в низинах – до -22.

Однако день выдастся более теплым. Небольшая облачность, преимущественно без осадков, дымка, туман и изморозь – обо всех этих явлениях предупреждают специалист Кемеровского гидрометцентра. Воздух в понедельник прогреется до -9…-14 градусов, а в горных районах и до -2…-7. При этом юго-восточный ветер может достигать скорости 3-8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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