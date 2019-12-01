2019-12-01T12:57:22+03:00
Происшествия

17 человек тушили пожар в новокузнецкой Центре занятости

Пожар произошел в воскресенье, 1 декабря
Екатерина РОМАНОВА
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17 человек тушили пожар в новокузнецкой Центре занятости17 человек тушили пожар в новокузнецкой Центре занятостиФото: Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнецкие пожарные в первый декабрьский день выезжали по сигналу тревоги в муниципальный Центр занятости Новокузнецкого городского округа. К тушению пожара привлекались 17 человек.

Сигнал о том, что в Центре занятости населения начался пожар, поступил на пульт диспетчера 1 декабря в 11.21. По сигналу тревоги на место ЧП незамедлительно выдвинулись 17 человек и пять единиц техники. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, локализовать пожар удалось в 11.30, а в 11:32 он был полностью ликвидирован.

Причины пожара пока не сообщаются – их предстоит установить специалистам в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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