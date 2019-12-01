Ищущий работу кузбассовец ограбил магазин игрушек
Житель Киселевска в поисках работы приехал в города Прокопьевск. Работу он не нашел, зато стал фигурантом уголовного дела.
30-летний житель Киселевска приехал в Прокопьевск. Как он сам уверял позже – чтобы найти работу. В поисках вакансий он прошелся по магазинам и увидел, что в одном из них не заперты рольставни, при этом продавца на месте нет. Мужчина зашел в магазин и похитил там выручку и мобильный телефон. В общей сложности ущерб составил порядка 20 тысяч рублей.
Пропажу заметила предприниматель: она как раз перед кражей на несколько минут отлучилась с рабочего места. О случившемся женщина сообщила в полицию, и вскоре вора-рецидивиста поймали. Выяснилось, что он уже был судим восемь раз. Мужчина признался, что гаджет продал, а все деньги потратил.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, а в будущем он может лишиться свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU