Ищущий работу кузбассовец ограбил магазин игрушек

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-01T14:12:11+03:00

У мужчины уже имеется восемь судимостей, а теперь будет еще одна

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Житель Киселевска в поисках работы приехал в города Прокопьевск. Работу он не нашел, зато стал фигурантом уголовного дела.

30-летний житель Киселевска приехал в Прокопьевск. Как он сам уверял позже – чтобы найти работу. В поисках вакансий он прошелся по магазинам и увидел, что в одном из них не заперты рольставни, при этом продавца на месте нет. Мужчина зашел в магазин и похитил там выручку и мобильный телефон. В общей сложности ущерб составил порядка 20 тысяч рублей.

Пропажу заметила предприниматель: она как раз перед кражей на несколько минут отлучилась с рабочего места. О случившемся женщина сообщила в полицию, и вскоре вора-рецидивиста поймали. Выяснилось, что он уже был судим восемь раз. Мужчина признался, что гаджет продал, а все деньги потратил.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, а в будущем он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU