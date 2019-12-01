Уроженец Кузбасса признан лучшим игроком «Монако»

СЕГОДНЯ 17:37 2019-12-01T17:37:03+03:00

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Александр Головин, уроженец Кузбасса, полузащитник сборной России и футбольного клуба «Монако» назван лучшим игроком по итогам ноября. Этого звания его удостоили пользователи приложения ФК «Монако».

Болельщики ФК «Монако» единогласно признали Александра Головина, полузащитника клуба, лучшим игроком ноября. Этой осенью звания лучших уже удостаивались Ислам Слимани и Виссам Бен-Йеддер – в сентябре и в октябре соответственно.

- В двух последних матчах «Монако» против «Дижона» и «Бордо» полузащитник сборной России стал лучшим игроком на поле, по мнению болельщиков. В общем месячном зачете он набрал 68.5 процента и опередил Бенжамена Лекомта с его 12 процентами и Виссама Бен-Йеддера с восемью процентами, - сообщает пресс-служба ФК «Монако».

К слову, в сентябре и октябре 2019 года Головин занимал вторые строки зачета лучших игроков клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU