Из пушки на склон: в Междуреченске снег для горнолыжной трассы делают генераторы
На склонах горы Югус пока немного снега. Поэтому в преддверии горнолыжного сезона здесь запустили специальные пушки.
Из пушки на склон: в Междуреченске снег для горнолыжной трассы делают генераторы.Видео: пресс-служба администрации города Междуреченска
Снегогенераторы на горе Югус, что в Междуреченске, прошли свои первые испытания. Об этом сообщает глава города Владимир Чернов. Как отметил мэр Междуреченска, снега на горе пока немного, поэтому пушки, запущенные в первый день декабря, проработали всю ночь.
«Есть необходимость восполнить пробел, ведь буквально через неделю междуреченцы и гости города должны уже в свое удовольствие кататься по снежным трассам, - написал Владимир Чернов на своей странице в соцсетях. - Напоминаю, что горнолыжный сезон на горе Югус стартует 7 декабря в 15 часов».
ИСТОЧНИК KP.RU