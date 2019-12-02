СЕГОДНЯ 04:32 2019-12-02T06:13:14+03:00

Из пушки на склон: в Междуреченске снег для горнолыжной трассы делают генераторы. Фото: кадр видео пресс-службы администрации города Междуреченска

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На склонах горы Югус пока немного снега. Поэтому в преддверии горнолыжного сезона здесь запустили специальные пушки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/747187" frameborder="0"></iframe> Из пушки на склон: в Междуреченске снег для горнолыжной трассы делают генераторы.Видео: пресс-служба администрации города Междуреченска

Снегогенераторы на горе Югус, что в Междуреченске, прошли свои первые испытания. Об этом сообщает глава города Владимир Чернов. Как отметил мэр Междуреченска, снега на горе пока немного, поэтому пушки, запущенные в первый день декабря, проработали всю ночь.

«Есть необходимость восполнить пробел, ведь буквально через неделю междуреченцы и гости города должны уже в свое удовольствие кататься по снежным трассам, - написал Владимир Чернов на своей странице в соцсетях. - Напоминаю, что горнолыжный сезон на горе Югус стартует 7 декабря в 15 часов».

ИСТОЧНИК KP.RU