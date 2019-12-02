2019-12-02T05:30:48+03:00
Происшествия

В Кузбассе ночью подожгли стоматологию

Пожар случился в городе Осинники
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе ночью подожгли стоматологиюВ Кузбассе ночью подожгли стоматологиюФото: Михаил ФРОЛОВ
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Пожар в стоматологическом кабинете произошел минувшей ночью в городе Осинники в два часа ночи. Кто-то хотел уничтожить стоматологию.

Минувшей ночью в Осинниках неизвестные подожгли стоматологический кабинет. Сигнал о пожаре на первом этаже пятиэтажного здания на улице Победы поступил на пульт диспетчера в 02:19. На место незамедлительно выдвинулись пять пожарных и две единицы техники. Уже в 02.24 пожар был локализован и потушен.

– На момент прибытия из окон стоматологического кабинета на первом этаже шел дым, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Площадь возгорания составила один квадратный метр.

Примечательно, что огонь удалось потушить до приезда пожарных подручными средствами. По предварительным данным, причиной пожара стали умышленные действия по уничтожению чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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