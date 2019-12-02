СЕГОДНЯ 07:39 2019-12-02T07:39:03+03:00

Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с МСФО. Фото: Банк УРАЛСИБ

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Согласно промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по МСФО чистая прибыль Банка за 9 месяцев 2019 года составила 13,4 миллиарда рублей по сравнению с 6,6 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.

По итогам 9 месяцев 2019 года капитал Банка увеличился до 94,9 миллиарда рублей по сравнению с 84,3 миллиарда рублей на начало года.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service. Региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 566 банкоматов, 526 платежных терминалов.

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