СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-02T09:42:29+03:00

Семь человек пострадали в ДТП с участие скорой помощи. ФОТО: кадр видео vk.com"Типичное Белово"

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе на трассе Белово – Гурьевск произошла авария с участием скорой помощи. В ней пострадали семь человек.

Кадры с места событий в социальной сети опубликовали очевидцы. На кадрах видно, что несколько поврежденных автомобилей разбросано по дороге, в том числе и карета скорой помощи. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="614" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/747226" frameborder="0"></iframe> В Кузбассе произошла авария с участие скорой помощи.Видео: vk.com, "Типичное Белово"

В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции сообщили подробности ДТП. По предварительным данным, понедельник, 2 ноября, около 8.30 на 10-ом километре автодороги Белово – Гурьевск столкнулись четыре транспортных средств. Водитель автомобиля Toyota Carina во время движения не справился с управлением, в результате совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся по касательной с автомобилем «Соболь» скорой медицинской помощи. От удара спецавтомобиль развернуло и вынесло на встречную полосу, где в него врезалась Lada Kalina, ехавшая за иномаркой. Затем Toyota Carina врезалась с автомобилем «ГАЗель».

За помощью обратились восемь человек. У водителей всех четырех автомобилей диагностировали травмы различной степени тяжести.

- Одного из пострадавших госпитализировали в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, второго — в стационар в Белове. Пятерым назначено амбулаторное лечение, — рассказали пресс-службе областного Центра медицины катастроф.

Отметим, в настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU