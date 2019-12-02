Кузбассе вошел топ-30 регионов России с самыми высокими зарплатами
Кузбасс попал в топ-30 регионов по уровню зарплат. Так, в области почти четыре процента работающих жителей получают более 100 тысяч в месяц.
По данным РИА «Новости», Кемеровская область заняла 27 седьмое место среди регионов с самыми высокими заработными платами. В Кузбассе медианная зарплата, чистая оплата труда среднестатистического работника, составила 31100 рублей.
Эксперты выяснили, что чаще всего в регионе работники получают от 20 тысяч рублей до 47 тысяч рублей. Также, только 3,7 процента населения Кузбасса зарабатывают более 100 тысяч рублей, а ниже 15 тысяч рублей получают 10,1 процента жителей.
Отметим, лишь в шести регионах страны каждый пятый житель трудится за заплату выше 100 тысяч рублей: в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Москве, Мурманской и Сахалинской областях. В среднем же россияне получают от 20 тысяч до 52 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU