СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-02T10:58:11+03:00

В Кузбассе запретили открывать шахту рядом с Лесной Поляной. ФОТО: пресс-служба АКО

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе у компании, собиравшейся открыть шахту возле жилого района Лесная Поляна, досрочно отозвали лицензию, которая была выдана еще в 2000-х годах.

Федеральное агентство по недропользованию Роснедра запретило открывать шахту вблизи жилого района Лесная Поляна в Кемерове. Ведомство досрочно отозвало лицензию, которая была выдана еще в 2000-х годах, когда на участке не было строений.

Вновь заговорили о строительстве угольного предприятия в конце 2017 года, когда стало известно о разработке проекта шахты. Многие жители были возмущены возможностью такого соседства. Поэтому в сентябре 2018 году Кемеровский горсовет решил очертить границы особо охраняемой городской территории «Природный заказник «Петровский». Он включал в себя Петровку, Андреевку и Лесную Поляну.

На защиту местных жителей также встали власти региона. Они обратились в соответствующие инстанции, что помогло запретить угледобычу рядом с домами кузбассовцев.

– Роснедра услышали наши обращения, наши просьбы и досрочно отозвали лицензию на шахту «Лапичевская», – цитирует слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилеве областная газета «Кузбасс».

ИСТОЧНИК KP.RU