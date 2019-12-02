2019-12-02T10:58:11+03:00
Общество

В Кузбассе запретили открывать шахту рядом с Лесной Поляной

Лицензия была выдана еще 2000-х годах
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе запретили открывать шахту рядом с Лесной Поляной. ФОТО: пресс-служба АКОВ Кузбассе запретили открывать шахту рядом с Лесной Поляной. ФОТО: пресс-служба АКО
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В Кузбассе у компании, собиравшейся открыть шахту возле жилого района Лесная Поляна, досрочно отозвали лицензию, которая была выдана еще в 2000-х годах.

Федеральное агентство по недропользованию Роснедра запретило открывать шахту вблизи жилого района Лесная Поляна в Кемерове. Ведомство досрочно отозвало лицензию, которая была выдана еще в 2000-х годах, когда на участке не было строений.

Вновь заговорили о строительстве угольного предприятия в конце 2017 года, когда стало известно о разработке проекта шахты. Многие жители были возмущены возможностью такого соседства. Поэтому в сентябре 2018 году Кемеровский горсовет решил очертить границы особо охраняемой городской территории «Природный заказник «Петровский». Он включал в себя Петровку, Андреевку и Лесную Поляну.

На защиту местных жителей также встали власти региона. Они обратились в соответствующие инстанции, что помогло запретить угледобычу рядом с домами кузбассовцев.

– Роснедра услышали наши обращения, наши просьбы и досрочно отозвали лицензию на шахту «Лапичевская», – цитирует слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилеве областная газета «Кузбасс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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